14 медалей завоевали боксеры Подмосковья на чемпионате ЦФО в Суздале

Команда Московской области завоевала 14 медалей на чемпионате ЦФО по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет. В копилке сборной региона шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В мужских поединках сильнейшими стали Фикрат Мухаметзянов из Раменского (в/к 51 кг), Юрий Двали из Балашихи (в/к 60 кг) и люберчанин Сергей Оганисян (в/к 80 кг). Серебряным призером турнира стал Егор Никитин из Раменского (в/к 48 кг).

Бронзовые награды завоевали представитель Балашихи Никита Ротов (в/к 57 кг), Мурад Магомедов из Мытищ (в/к 57 кг) и Эрик Геворгян из Щелкова (в/к 63,5 кг).

Среди женщин победителями турнира стали спортсменка из Подольска Алина Педченко (в/к 48 кг), Гульнара Каримжанова из Чехова (в/к 63 кг) и Светлана Макарова из Дмитрова (в/к 70 кг). «Серебро» соревнований завоевали Светлана Постнова из Ногинска (в/к 48 кг), спортсменка из Серпухова Маргарита Силаева (в/к 54 кг) и представительница Сергиева Посада Софья Зайцева (в/к +81 кг). Бронзовым призером женских соревнований стала Евгения Турчина из Подольска (в/к +81 кг).

Победители турнира завоевали путевки на чемпионат России-2025.

Чемпионат ЦФО по боксу среди мужчин и женщин прошел с 9 по 14 июня в Суздале в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В турнире принял участие 81 спортсмен из 14 регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.