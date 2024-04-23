14 мая стартует прием заявок на федеральный конкурс «Добрый спорт»
Фото - © Пресс-служба организаторов мероприятия
14 мая начинается прием заявок на открытый федеральный конкурс «Добрый спорт» для организаций, реализующих проекты, направленные на развитие любительского детского спорта на малых территориях. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Цель конкурса — улучшение существующих и создание новых возможностей для детей и подростков через поиск и поддержку проектов непрофессионального, массового, социального спорта, тренеров и активистов на малых территориях.
Заявки на участие в конкурсе могут подавать организации из населенных пунктов с числом жителей до 70 тыс. чел. За исключением проектов, связанных с проведением спортивно-образовательных развивающих мероприятий, в этом случае принимаются заявки из населенных пунктов не более 200 000 человек (актуально для номинации «Добрый лед» и «Команда нашего двора»)
Для номинаций «Добрый лед» и «Команда нашего двора» заявки принимаются от:
- некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории РФ,
- зарегистрированных территориальных общественных самоуправлений, с образованием юридического лица.
Для номинации «Сильный ход» заявки принимаются от:
- некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории РФ,
- территориальных общественных самоуправлений с образованием юридического лица,
- бюджетных учреждений, а именно учреждений образования (кроме дошкольных образовательных учреждений), спорта, культуры и молодежи.
Организации смогут подать одну заявку в одной из трех номинаций:
«Добрый лед»
Проекты, направленные на улучшение существующих и создание новых возможностей для детей и подростков, их социализацию и адаптацию; на развитие и популяризацию дворового хоккея; на поддержку активистов, тренеров и общественников, объединенных идеей здорового образа жизни и способствующих развитию социальной кооперации и улучшению качества жизни.
«Команда нашего двора»
Проекты, направленные на улучшение существующих и создание новых возможностей для детей и подростков их социализацию и адаптацию; на развитие и популяризацию командных видов спорта; на поддержку активистов, тренеров и общественников, объединенных идеей здорового образа жизни и способствующих развитию социальной кооперации и улучшению качества жизни
«Сильный ход»
Проекты, направленные на поддержку инициатив по развитию шахмат среди детей и подростков, их социализацию и адаптацию; на поддержку педагогов, учителей, активистов, тренеров, общественников, объединенных идеей популяризации шахмат и способствующих развитию социальной кооперации и улучшению качества жизни.
Конкурс проводится на территории 8 федеральных округов: Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 14 мая по 1 июля 2024 года через онлайн-систему.
Организации-победители получат финансовую поддержку до 2 млн рублей, экспертную и методическую поддержку, возможность обучения и обмена опытом, а также участие в мероприятиях фонда.