14-летнюю теннисистку отстранили за недостойное поведение на сборах

14-летнюю представительницу российского настольного тенниса дисквалифицировали на три месяца, это решение было принято из-за недостойного поведения во время тренировочных сборов, сообщает ТАСС .

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса РФ решила отстранить спортсменку на основании поступившего обращения и видеоматериалов.

В них содержались, по мнению одного из членов комиссии, материалы, которые наносят существенный вред репутации настольного тенниса в России и порочат звание игрока сборной страны. Подробности не раскрываются.

После рассмотрения данного дела комиссия постановила применить к теннисистке меру наказания в виде прямой дисквалификации на три месяц, а также условной дисквалификации на шесть месяцев. Наказание спортсменке началось с 21 января.

