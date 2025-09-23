13 спортсменов Солнечногорска отличились на соревнованиях по рукопашному бою

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске провели ежегодные соревнования, посвященные памяти Заслуженного тренера России Геннадия Королева. Событие объединило несколько мероприятий: Всероссийскую лигу победителей, этап Кубка России и Всероссийский турнир. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль «Московской областной Федерации рукопашного боя» собрал более 60 юных спортсменов в возрастной категории 8-9 лет из 15 регионов России. Воспитанники Солнечногорска показали высокие результаты. Первые места заняли: Василиса Струкова, Василиса Цыганкова, Артем Мкртчян и Кирилл Задков. Второе место в этой возрастной категории заняла Евгения Родионова.

Во Всероссийском фестивале «Лига победителей» приняли участие более 80 спортсменов из 21 региона в возрасте 10-11 лет. Владимир Бадло принес Солнечногорску второе место.

Всероссийские соревнования для юношей и девушек 12-13, 14-15 и 16-17 лет привлекли более 650 спортсменов из 35 регионов России. Среди 31 воспитанника, представлявшего сборную Московской области, серебро взяли Роман Веледеев, Леонид Балякин, Анастасия Новосельцева и Юлия Брошкова. Третьи места завоевали Денис Герасимов, Игорь Балдин и Динара Кошелева.

«Это не только возможность для спортсменов проявить себя и получить ценный опыт, но и дань уважения выдающемуся тренеру Геннадию Королеву, чья работа заложила основу для многих спортивных достижений. Поздравляем наших ребят и их тренеров с призовыми местами и желаем дальнейших побед!» — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Турнир памяти Геннадия Королева проводят в округе уже четвертый год. Данные мероприятия направлены на популяризацию и развитие детско-юношеского спорта в муниципалитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.