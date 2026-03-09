13 медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по дзюдо

Сборная Московской области завоевала 13 медалей на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В копилке представителей Подмосковья два золота, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Победителями первенства среди юношей стали Константин Резников (в/к до 46 кг) и Егор Бохонов (в/к до 60 кг).

Серебряные медали турнира завоевали: Арсен Осипян (в/к до 46 кг), Иван Дяконица (в/к до 50 кг), Тигран Еремян (в/к до 55 кг), Хаитбек Джураев (в/к до 73 кг) и Николай Бурсаков (в/к до 90 кг).

Бронзовыми призерами юношеского первенства стали: Ярослав Баранов (в/к до 46 кг), Амирхан Гаданов (в/к до 50 кг) и Даниял Идармачев (в/к до 66 кг). Валерия Машкова (в/к до 48 кг), Лейра Алекберова (в/к до 52 кг) и Евангелина Казакевич (в/к +70 кг) заняли третьи места в своих весовых категориях в соревнованиях среди девушек.

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходит с 1 по 7 марта 2026 года в Ханты-Мансийске (ХМАО) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Более 775 юных дзюдоистов из 73 регионов страны выступали в 17 весовых категориях — девяти для юношей и восьми для девушек.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.