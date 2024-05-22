13-летний подмосковный шахматист стал самым молодым гроссмейстером в истории РФ

​Представитель Подмосковья Иван Землянский в возрасте 13 лет выполнил последнюю норму гроссмейстера и станет самым молодым обладателям этого звания в истории России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Также данный феноменальный результат войдет в десятку лучших достижений вундеркиндов за всю мировую историю шахмат. Таким образом, Иван Землянский превзошел предыдущий рекорд России, принадлежащий Аниша Гири.

​Молодой шахматист досрочно выполнил последнюю необходимую норму на турнире «Sharjah Masters» в Объединенных Арабских Эмиратах. В одной из сильнейших «швейцарок» мира перед заключительным туром он делит 11 место с результатом 5 очков из 8 возможных. В последней партии он сыграл вничью с другим шахматным вундеркиндом — самым молодым гроссмейстером в истории, представителем Индии Абхиманью Мишрой. Перфоманс Ивана Землянского на этом турнире составляет 2 740.

На счету у юного шахматиста уже были три гроссмейстерские нормы, однако все они были выполнены в круговых турнирах, а по правилам ФИДЕ необходимо хотя бы один раз показать требуемый результат в «швейцарке».

​Перед турниром в ОАЭ воспитанник Ярослава Призанта сыграл на нескольких крупных соревнованиях: на командном чемпионате России в Сочи он успешно выступил на первой доске за дружину своего наставника, а до этого боролся за призовые места на чемпионате России среди юниоров до 21 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.