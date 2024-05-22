13-летний подмосковный шахматист стал самым молодым гроссмейстером в истории РФ
Фото - © Sharjah Chess Club
Представитель Подмосковья Иван Землянский в возрасте 13 лет выполнил последнюю норму гроссмейстера и станет самым молодым обладателям этого звания в истории России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Также данный феноменальный результат войдет в десятку лучших достижений вундеркиндов за всю мировую историю шахмат. Таким образом, Иван Землянский превзошел предыдущий рекорд России, принадлежащий Аниша Гири.
Молодой шахматист досрочно выполнил последнюю необходимую норму на турнире «Sharjah Masters» в Объединенных Арабских Эмиратах. В одной из сильнейших «швейцарок» мира перед заключительным туром он делит 11 место с результатом 5 очков из 8 возможных. В последней партии он сыграл вничью с другим шахматным вундеркиндом — самым молодым гроссмейстером в истории, представителем Индии Абхиманью Мишрой. Перфоманс Ивана Землянского на этом турнире составляет 2 740.
На счету у юного шахматиста уже были три гроссмейстерские нормы, однако все они были выполнены в круговых турнирах, а по правилам ФИДЕ необходимо хотя бы один раз показать требуемый результат в «швейцарке».
Перед турниром в ОАЭ воспитанник Ярослава Призанта сыграл на нескольких крупных соревнованиях: на командном чемпионате России в Сочи он успешно выступил на первой доске за дружину своего наставника, а до этого боролся за призовые места на чемпионате России среди юниоров до 21 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.