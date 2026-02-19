13 боксеров представят Подмосковье на первенстве ЦФО в Костроме

Подмосковные спортсмены завоевали 13 золотых медалей на региональном турнире среди юниоров в Одинцово и вошли в состав сборной для участия в первенстве Центрального федерального округа. Соревнования пройдут в Костроме с 16 по 22 марта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В главном региональном турнире среди юниоров 17–18 лет приняли участие 118 боксеров из 33 городов Подмосковья. Победителями стали Спартак Петросян (48 кг, Королев), Дмитрий Глазков (51 кг, Ногинск), Дмитрий Кравцов (54 кг, Ногинск), Ибрагим Гасанбеков (57 кг, Нахабино), Муслим Орипов (60 кг, Одинцово), Давид Карабабаев (63,5 кг, Чехов), Максим Кочмин (67 кг, Луховицы), Иброхим Рахманов (71 кг, Мытищи), Андрей Салий (75 кг, Чехов), Владислав Герасимов (80 кг, Подольск), Арсений Никифоров (86 кг, Ногинск), Никита Громов (92 кг, Подольск) и Андрей Серебряков (свыше 92 кг, Ногинск).

Победители вошли в состав сборной Московской области и представят регион на первенстве ЦФО в Костроме. Там спортсмены разыграют путевки на первенство России, которое пройдет в Калининграде со 2 по 14 мая.

Турнир в Одинцово проходил с 9 по 14 февраля при поддержке АО «ОХК «Уралхим» в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.