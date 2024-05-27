1,2 тыс любителей спорта поучаствуют в подмосковном забеге «Зарайский Бизон»

В Зарайске пройдет традиционный экстремальный исторический забег «Зарайский бизон». В масштабном фестивале примут участие более 1 200 любителей спорта и профессионалов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мероприятие пройдет 29 июня, в День молодежи, у стен Зарайского Кремля и соберет бегунов из разных регионов страны.

Гонка пройдет вблизи живописных и исторически значимых объектов городского округа. Для участников организаторы подготовили два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересеченной местности с препятствиями, которую можно преодолеть вместе с командой. В этом году спортсмены смогут испытать свои силы в командном или парном зачете. Кроме того, добавлен новый вариант участия — семейный.

«Такой масштабный забег в Зарайске мы проводим уже в шестой раз. Одно из нововведений этого года — семейный зачет, который мы решили организовать в честь проходящего в России года семьи. В этом зачете может принять участие команда от двух человек, связанная семейными узами. Самая многочисленная семейная команда, которая придет к финишу, удостоится победы в специальной номинации. Поэтому призываю всех брать с собой родителей, детей, бабушек с дедушками, чтобы активно провести время со всей семьей. Будет в прямом смысле огненно, обещаем!» — рассказал руководитель проекта «Зарайский Бизон» Дмитрий Аверьянов.

Поддерживать боевой дух бегунов будут подмосковные творческие коллективы. Также на площадке пройдут мастер-классы и семейные аукционы, будут работать интерактивные зоны.

«Ежегодно мы собираемся на спортивный фестиваль в Зарайске, с каждым разом он становится все масштабнее. Как обычно, волонтеры «Молодой Гвардии» будут помогать бегунам и гостям спортивного праздника, а многие и сами примут участие. Отмечу, что «Зарайский Бизон» — не просто возможность испытать силы и выносливость, но и узнать много нового о родном Подмосковье. Ждем всех 29 июня, давайте зарядимся бодростью и великолепным настроением», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Победители забега будут награждены медалями и подарками, среди которых сертификаты на катание на лодках и байдарках, персональные фотосессии и другие призы от партнеров.

Свое название забег получил в честь фигурки бизона из бивня мамонта, обнаруженной у стен древнего Зарайского Кремля. Каждый участник сможет бесплатно посетить исторический музей и увидеть того самого бизона, совершить экскурсию по стенам Кремля и подняться на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамными видами Зарайска.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.