12-летний нападающий столичного клуба ударил соперника клюшкой по голове

Во время матча НДХЛ в Балашихе произошла драка между игроками команд-соперников

Несовершеннолетний нападающий столичного хоккейного клуба рубанул соперника клюшкой по голове, а затем полез в драку и выбросил шлем за пределы арены, сообщает SHOT.

Инцидент случился во время матча НДХЛ (Национальной детской хоккейной лиги) 20 апреля. Матч проходил между командами 2011 года рождения — столичные «Белые медведи» и «Технопул» из Балашихи. В конце второго периода нападающий «Белых медведей» Владислав попал под силовой прием. Это разозлило спортсмена, он в отместку сзади ударил своего соперника Виктора клюшкой по голове, инвентарь сломался.

В ответ пострадавший запустил обломком клюшки в соперника, 12-летние подростки попытались подраться, спортсменов разняли судьи.

Молодой игрок «Технопула» не получил серьезных повреждений. Двух участников драки удалили до конца игры.