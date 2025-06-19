11 студентов техникума Люберец выполнили нормативы на знаки отличия ГТО

Сразу 11 студентов Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина выполнили нормативы на знаки отличия ГТО разной степени по итогам сдачи нормативов ВФСК, прошедшей на стадионе «Урожай» городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В поселке Томилино на стадионе «Урожай» состоялся прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для студентов-гагаринцев. Мероприятие проходило в два этапа. Нормативы ГТО выполнили более 40 студентов техникума. Тесты включали бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед стоя на гимнастической скамье», — отметил руководитель Центра тестирования ГТО муниципалитета Евгений Петров.

Он добавил, что по результатам испытаний трое студентов выполнили нормативы на золотой знак ГТО, четверо — на серебряный, и еще четверо — на бронзовый.

В городском округе Люберцы реализуются уникальные проекты: «В школу с ГТО», «В вуз с ГТО», а также корпоративная лига ГТО для работников предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.