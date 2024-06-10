11 медалей завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате России по прыжкам в воду

Представители Московской области завоевали одиннадцать медалей на чемпионате России по прыжкам в воду. В копилке команды региона четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Медали высшей пробы завоевали спортсмены: Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 1 м (женщины)», Елизавета Кузина в дисциплине «трамплин 3 м» (женщины) и «трамплин 3 м синхронные прыжки» (смешанные) в паре с московским спортсменом, Александр Бондарь в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки» (мужчины) в тандеме с напарником из Москвы.

Серебряными призерами турнира стали Елизавета Кузина в дисциплине «трамплин 1 м» (женщины), Виктория Казанцева в дисциплине «вышка 10 м» (женщины) и в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки» (женщины) вместе с представительницей столицы, Кристина Ильиных в дисциплине «трамплин 3 м» (женщины), а также Александр Бондарь в дисциплине «вышка 10 м синхронные прыжки» (смешанные) в паре со спортсменкой из Санкт-Петербурга.

Бронзовые награды у Ильи Надеева и Виктории Казанцевой в дисциплине «парные прыжки» (смешанные) и у Кристины Ильиных в дисциплине «трамплин 3 м синхронные прыжки» (смешанные) в паре со спортсменом их Саратовской области.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходил с 5 по 10 июня 2024 года в г. Казань (Республика Татарстан). Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.