11 медалей разных категорий завоевали домодедовские спортсмены

С 4 по 6 октября в городе Краснознаменск завершился всероссийский турнир по универсальному бою «средства защиты». В соревнованиях приняли участие более 340 спортсменов из 25 регионов России, а спортсмены из Домодедова заовевали 6 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали, сообщила пресс-служба администрации городского округа.