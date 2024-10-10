11 медалей разных категорий завоевали домодедовские спортсмены
Фото - © Стадион «Авангард» г.о. Домодедово
С 4 по 6 октября в городе Краснознаменск завершился всероссийский турнир по универсальному бою «средства защиты». В соревнованиях приняли участие более 340 спортсменов из 25 регионов России, а спортсмены из Домодедова заовевали 6 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Городской округ Домодедово представляла команда стадиона «Авангард» под руководством тренера Андрея Андреевича Андреева.
Заслуженными победителями и призерами стали:
- Мария Егорова — золотая медаль;
- Артем Рожнов — золотая медаль;
- Никита Филатов — золотая медаль;
- Тимофей Казмирчук — золотая медаль;
- Назар Агеев — золотая медаль;
- Аблумалик Шадманов — золотая медаль;
- Шарип Газимагомедов — серебряная медаль;
- Александр Горин — серебряная медаль;
- Амир Самигуллин — бронзовая медаль;
- Ильяс Васильев — бронзовая медаль;
- Амина Васильева — бронзовая медаль.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.