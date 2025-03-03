100 медалей завоевали подмосковные тхэквондисты на чемпионате и первенстве ЦФО

27 золотых, 48 серебряных и 25 бронзовых медалей завоевали спортсмены Московской области на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо ИТФ и фестивале цветных поясов «Владимирский лев», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам турнира сборная Московской области заняла третье общекомандное место.

«С каждым годом конкуренция на всероссийских соревнованиях растет и все сложнее оставаться в тройке лидеров. Поэтому каждая медаль — это огромный труд. Отмечу наши команды юниоров 14-15 лет, которые показали отличные результаты, заняв 1 и 2 места в своей возрастной группе. На данный момент все спортсмены сборной тренируются в усиленном режиме, чтобы достойно представить сборную Московской области на предстоящем чемпионате и первенстве России», — прокомментировала итоги выступления главный тренер Московской области по тхэквондо Ирина Косых.

Участниками соревнований стали более 600 спортсменов из 14 субъектов России. В состав сборной Московской области вошли тхэквондисты из Балашихи, Краснознаменска, Щелкова, Дмитрова, Королева, Павловского Посада, Лосино-Петровского и Одинцова.

Данный турнир является подготовительным к предстоящему чемпионату и первенству России по тхэквондо ИТФ, которые пройдут в Сочи с 19 по 24 марта.

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по тхэквондо и фестиваль цветных поясов «Владимирский лев» прошли с 28 февраля по 2 марта во Владимире. Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.