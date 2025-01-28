10 спортсменов представят Подмосковье на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону

10 подмосковных спортсменов будут представлять регион в составе сборной России на кубке сильнейших спортсменов по биатлону. Турнир пройдет в феврале в Белоруссии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На первом в истории Кубке сильнейших спортсменов по биатлону сборную России представят 32 спортсмена — по 16 атлетов среди мужчин и женщин.

В состязаниях среди женщин Московскую область будут представлять: Анастасия Зырянова, Кристина ⁠Резцова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Иванова Амина и Анастасия Зенова. В мужскую сборную вошли подмосковные биатлонисты: Алексей Зубарев, Денис Иродов, Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов.

В программе Кубка сильнейших спортсменов в Белоруссии несколько дисциплин: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс‑старт, а также смешанные эстафеты. Турнир пройдет с 15 по 23 февраля 2025 в Раубичах (Белоруссия).

Программа соревнований:

15 февраля — 7,5 км, спринт, женщины;

15 февраля — 10 км, спринт, мужчины;

16 февраля — 10 км, гонка преследования, женщины и 12,5 км, гонка преследования, мужчины;

18 февраля — 15 км, индивидуальная гонка женщины и 20 км, индивидуальная гонка, мужчины;

20 февраля — одиночная смешанная эстафета;

22 февраля — смешанная эстафета;

23 февраля — 12,5 км, масс-старт женщины и 15 км, масс-старт, мужчины.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.