10 медалей завоевали спортсмены Подмосковья на чемпионате и первенстве ЦФО по кендо

Четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали подмосковные спортсмены на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа и турнире «Кубок трех воинов» по кендо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионкой ЦФО среди женщин стала Валерия Острикова из г. о. Балашиха, среди мужчин замкнул призовую тройку Николай Ильин из Егорьевска.

В первенстве Центрального федерального округа спортсмены сборной Московской области завоевали семь медалей. В категории 11-14 лет в личных встречах золото на счету Артема Гранкова, бронзовая медаль у Даниила Ворожейкина, а также серебро в командных соревнованиях. В составе сборной выступали Артем Гранков, Даниил Ворожейкин и Андрей Бахтов (все спортсмены представляют г. о. Егорьевск). В категории 15-17 лет в личных встречах на первую ступень пьедестала поднялся Никита Покушев (Егорьевск), замкнули призовую тройку Кирилл Данилов (Егорьевск) и Ростислав Кохов (Электросталь). Также данная тройка спортсменов стала первой в командном первенстве. Еще одна медаль — серебряная на счету Артема Гранкова, Валерии Остриковой и Александра Ильина в Кубке трех воинов.

Победители турниров примут участие в международном фестивале «Звезды Белых Ночей», который пройдет 13 и 14 июня в Санкт-Петербурге.

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа и турнир «Кубок трех воинов» по кендо прошел 3 мая в Иванове. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов. Спортивные мероприятия прошли в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.