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10 медалей взяли спортсмены Подмосковья на матчевой встрече по легкой атлетике

Спортсмены Московской области в составе сборной России завоевали десять наград в рамках матчевой встречи по легкой атлетике среди команд Союзного государства. В копилке представителей региона три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Обладателями наград высшей пробы стали Елена Акимова в беге на 800 метров, Алиса Махмутова в метании диска и Татьяна Юсова в тройном прыжке.

«Серебро» турнира завоевали Никита Шишимров в беге на 1500 метров и Алена Бутенко в метании молота.

Бронзовыми призерами матчевой встречи стали Данила Пискарев в метании копья, Илья Дуров в беге на 110 метров с барьерами, Павел Вихор в беге на 400 метров и Анастасия Шкурина в беге на 1500 метров. Также Татьяна Юсова заняла третье место в прыжках в длину.

Соревнования проходили 16–17 июля 2024 года в г. Брест (Белоруссия).

Матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства была посвящена 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2007 г. р. и моложе из Белоруссии и Российской Федерации, которые разыграли 41 комплект медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.