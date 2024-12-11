10 медалей взяли спортсмены Егорьевска на межрегиональном турнире по единоборствам

Межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» прошел 8 декабря одновременно в 25 городах России: Люберцах, Севастополе, Волгограде, Курске, Владивостоке, Хабаровске и др. Спорстмены из Егорьевска достойно представили спортивную школу «Виктория» и завоевали 10 медалей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества и проводится спортивно-патриотическим клубом «ЯРОПОЛК» при грантовой поддержке министерства спорта России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Всего в соревнованиях по тхэквондо, боксу, греко-римской и вольной борьбе, тайскому боксу, рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, кикбоксингу, каратэ, киокусинкай, кудо, дзюдо, панкратиону и самбо приняли участие около 8 000 спортсменов. Основной площадкой стал Дворец спорта «Триумф» в городе Люберцы. Там проходили соревнования по рукопашному и армейскому рукопашному бою, которые смогли собрать более 350 спортсменов из Москвы, Московской и Владимирской областей.

Помимо соревнований прошли выступления и мастер-классы спортсменов, общественных деятелей, ветеранов боевых действий — они поздравили участников с Днем Героев Отечества, работали площадки довоенной подготовки, шахмат, армрестлинга.

«Поединки были очень динамичные, упорные и разнообразные на всевозможные технические действия, каждый спортсмен показал высокое мастерство владения рукопашным боем и огромную волю к победе. И в такой конкурентной борьбе, наши ребята смогли показать неплохой результат», — отметил тренер егорьевской спортивной школы «Виктория» Константин Куликов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.