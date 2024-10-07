10 медалей выиграли спортсмены Королева в соревнованиях по кросс-дуатлону

6 октября в Тверской области в д. Гришкино Большое прошли соревнования по кросс-дуатлону в рамках чемпионата и первенства Тверской области и г. Твери, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

Для участников возраста от 7 до 14 лет необходимо было преодолеть дистанцию 1,5 км бег/ 5 км велогонки/ 0.8 км бег. Для участников 15 лет и старше дистанция 3 км бег/ 10 км велогонка/ 1,5 км бег.

Спортсмены королевского клуба «Орбита» приняли участие в соревнованиях и завоевали 10 медалей разных достоинств. Лучшими на этом турнире стали: Александра Киреева, у нее две золотые медали в возрастной категории от 13 до 14 лет; ее одноклубник Максим Давыдов также взял два первых места в возрастной категории от 15 до 17 лет. По 2 серебряных медали привезли Ульяна Сошникова, Анна Румянцева и Вера Куренкова.

Самые младшие участники королевской команды заняли с пятого по седьмое места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.