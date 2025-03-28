10 кузбасских детей стали участниками реабилитационной программы «Лига Мечты»

В Таштаголе завершился третий заезд реабилитационной программы «Лига Мечты», собравший десять кузбасских детей с родителями. Он был реализован при поддержке совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, АНО «Лига Мечты», фонда Мельниченко и АО «СУЭК-Кузбасс», сообщает Сiбдепо .

Уже десять лет в Кузбассе действует программа реабилитации с помощью горнолыжного спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. За это время бесплатные занятия в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда, расположенном в Таштаголе на горе Туманная, посетили в общей сложности 680 кузбасских детей.

Заместитель председателя совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Ирина Федорова подчеркнула, что длительное сотрудничество в рамках проекта позволяет объединить усилия различных организаций для достижения общей цели — повышения качества жизни детей, нуждающихся в особой заботе. «Лига Мечты» предоставляет ребятам возможность получить необходимую реабилитацию, адаптироваться в обществе, развить навыки общения со взрослыми и найти друзей среди своих сверстников.

По словам инструктора программы «Лига Мечты» Татьяны Боковой, методика занятий горными лыжами заключается в том, что в новых условиях мозг и тело человека одновременно выполняют множество незнакомых задач, что способствует их быстрой адаптации и мобилизации. Даже один курс занятий приносит ощутимые положительные изменения.

«Мой сын участвует в программе первый раз. Благодаря профессионализму тренеров и их умению найти подход мой ребенок преодолел страх и встал на горные лыжи. Несмотря на диагноз и имеющиеся пороки, Гриша самостоятельно спускается по склону и наслаждается этим процессом. Для нас это настоящий прогресс», — рассказала мама участника «Лиги Мечты».

В 2025 году программа была дополнена санаторным лечением в медицинском центре «Ромашка», что значительно повысило ее эффективность. В оздоровительный комплекс вошли спелеотерапия, физиотерапия, массаж, ингаляции и кислородные коктейли.