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1 тыс участников вышли на старт велогонки Cyclingrace в Рузе

В первые выходные августа в подмосковной Рузе прошла ежегодная велогонка под эгидой Cyclingrace, организованная Национальной ассоциацией любителей и ветеранов велоспорта. Участниками старта стали порядка 1 тыс. любителей и профессионалов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках мероприятия состоялись заезды в различных форматах: парная гонка, гонка с раздельным стартом, групповая гонка и велозаезды для любителей.

Победители и призеры в каждом кластере были награждены призами, а все участники получили памятные медали и подарки от партнеров мероприятия, а также обеспечивались питанием, напитками и медицинской страховкой.

Благодаря системе электронного хронометража и онлайн-трансляции с участием профессиональных комментаторов, зрители смогли следить за ходом гонки в режиме реального времени.

Старт Cyclingrace — это яркое событие для всех любителей велоспорта. Традиционно соревнования проходят в живописных локациях Московской области. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.