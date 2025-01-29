1 тыс спортсменов примут участие в лыжных гонках Подмосковья 16 февраля

1 000 спортсменов примут участие в открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова». Турнир пройдет 16 февраля в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для участников будет подготовлено несколько дистанций, подходящих разным возрастным категориям и уровням подготовки — 1, 3, 5 и 10 километров. В масс-старте смогут принять участие любители лыжного спорта 8 лет и младше, а самая возрастная группа начинается с 61 года. Стиль прохождения всех дистанций — свободный.

По традиции перед началом гонок олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков проведет для всех желающих серию мастер-классов, а после финиша все участники смогут получить автограф именитого спортсмена.

Подать заявку можно на сайте до 9:00 12 февраля.

Первая лыжная гонка «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» прошла в 2021 году. На старт вышли более 200 спортсменов.

Мероприятие состоится 16 февраля на территории тюбинг-парка «Елагино» (Наро-фоминский г. о., д. Елагино).

Открытые соревнования «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» по лыжным гонкам организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.