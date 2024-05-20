1 тыс футболистов примут участие в финале турнира Подмосковья «Кожаный мяч»

сегодня в 12:54

В городском округе Подольск пройдет финал регионального турнира по футболу «Кожаный мяч». В соревнованиях с 21 по 23 мая примут участие более 1 000 юных футболистов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире сыграют команды мальчиков и девочек в трех возрастных категориях. Младшая возрастная группа (2013–2014 годов рождения) проведет игры 22 мая, средняя возрастная группа (2011–2012 годов рождения) 21 мая и старшая возрастная группа (2009–2010 годов рождения) 23 мая.

Стадион «Труд» в городском округе Подольск является традиционным местом проведения данных соревнований в Московской области.

Президентом всероссийских соревнований «Кожаный мяч» является советский футболист и тренер Никита Симонян, а ныне первый вице–президент Российского Футбольного союза.

Информационный партнер турнира: «Советский спорт» — первое спортивное медиа в стране.

Соревнования «Кожаный мяч» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Мероприятие состоится 21–23 мая с 9:00 до 17:00 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 4, СК «Труд».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.