Первый этап Кубка Федерации плавания округа прошел в Балашихе

В спортивном комплексе «Метеор"в микрорайоне Заря состоялся 1 этап Кубка Федерации плавания городского округа Балашиха «Путь Чемпиона». Участие приняли более 250 спортсменов 2017 года рождения и старше, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Победители были награждены медалями и грамотами.

Следующий этап Кубка Федерации плавания городского округа Балашиха «Путь Чемпиона» состоится 1 декабря 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья.

Также глава региона сообщал, что в Подмосковье развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открыли в микрорайоне Заря в Балашихе в конце декабря 2019 года. Его площадь составляет более 2 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.