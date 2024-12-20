«Знаем номера друг друга»: депутат об общении и помощи бойцам СВО

Власти Подмосковья поддерживают тесную связь с бойцами СВО и их семьями, об этом в разговоре с РИАМО рассказала депутат Мособлдумы Линара Самединова.

По словам Самединовой, подписавшие контракт жители Московской области демонстрируют крепкую любовь к родной стране, к семьям и из чувства патриотизма несут службу. Бойцы СВО считают своим долгом защитить близких и Россию, а власти, в свою очередь, поддерживают с ними тесную связь и оказывают всю необходимую помощь.

«Мы не только встречаемся с военными и их семьями, но и знаем номера телефонов друг друга, чтобы герои и их близкие смогли обратиться с любым вопросом в любом формате и в любое время. Для нас важно, чтобы каждый участник СВО знал, что пока он выполняет боевые задачи, семья окружена заботой и ни в чем не нуждается», — рассказала Самединова.

По словам депутата Мособлдумы, меры поддержки контрактников совершенствуются как на федеральном уровне, так и на областном. В настоящее время в регионе действуют разные меры поддержки: это и выплаты, социальные гарантии и льготы, включая льготы для детей в детских садах, школах, вузах и при трудоустройстве, социальная и медицинская реабилитация и многое другое.

Ни родители бойцов СВО, ни жены, ни дети не остаются без внимания. Старшее поколение имеет право на внеочередную госпитализацию в государственные больницы в случае такой необходимости, а также на безвозмездную социальную помощь на дому. Старшие дети получают право поступать на бюджет без вступительных экзаменов в лучшие вузы страны, а младшие — на зачисление в детские сады без очереди.

Желающие пойти на службу могут быть уверены, что по завершению контракта не останутся без работы, так как работодатель обязан сохранить ставку за бойцом. Также при заключении контракта каждый военнослужащий получает материальную поддержку в виде единоразовых выплат. В Подмосковье региональная выплата уже достигает 1,9 млн рублей, кроме нее военнослужащий может рассчитывать и еще 400 тысяч рублей от государства. Таким образом, единоразовая выплата составляет 2 млн 300 тысяч рублей.

Каждый боец получает ежемесячную зарплату, а при получении наград — дополнительные выплаты за них. Каждая задача, выполненная в зоне боевого соприкосновения, также оплачивается отдельно.

Для удобства россиян, желающих пойти на службу, в подмосковной Балашихе работает единый центр отбора бойцов для службы по контракту. Здесь будущие солдаты сразу получают жилье, трехразовое питание, возможность пройти медицинское обследование и оформить необходимые документы для службы, а также получить другие консультации узкой направленности. Работа центра организована таким образом, чтобы военнослужащим не пришлось ни о чем тревожиться: ни о себе, ни о благополучии семьи.

Узнать подробности, как подписать контракт, можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.