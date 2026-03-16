Жуковский отправил 4,5 тонны гумпомощи в Курскую область и ДНР

Партия гуманитарной помощи общим весом около 4,5 тонны отправлена из Жуковского в Курскую область и Донецкую народную республику 14 марта. Груз для бойцов и мирных жителей собрали волонтеры, депутаты и предприниматели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

14 марта из Жуковского в Курскую область направили 1,5 тонны гуманитарного груза для бойцов. В состав помощи вошли автозапчасти, насосы для воды, продукты питания, медикаменты, средства гигиены, газовые баллоны, маскировочные сети и халаты. Доставку организовал депутат совета депутатов от партии «Единая Россия» Дмитрий Овчинников. В погрузке ему помогали волонтеры Подмосковья и представители «Молодой гвардии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.