Жуковский отправил 2,5 тонны гуманитарной помощи в Курскую область

сегодня в 20:43

Девятого февраля из Жуковского в Курскую область отправили 2,5 тонны гуманитарного груза для военнослужащих. В сборе помощи участвовали жители города, школьники, волонтеры и местные организации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник, 9 февраля, из Жуковского городского округа в Курскую область отправили партию гуманитарной помощи для военнослужащих. В сборе груза приняли участие жители города, учащиеся школ №7 и №9, фонд «Крылья Беркута», волонтеры «Жуковяза», «Жуковского Десанта», группа «СОВА», организация «Плечом к плечу», «Союз десантников», компания «Векпром» и администрация города.

Военнослужащим передали генераторы, тепловые пушки, печи, аккумуляторы, интернет-оборудование, газовые баллоны, машинное масло, мотоцикл, антиобледенительную жидкость, провода, аптечки, маскировочные сети, антидроновые покрывала, средства гигиены, термобелье и продукты питания.

Доставку груза в Курскую область обеспечил депутат городского Совета Дмитрий Овчинников. В погрузке и отправке участвовали «Волонтеры Подмосковья» и «Молодая Гвардия».

Кроме того, волонтеры фонда «Победа» при поддержке Ассоциации ветеранов Специальной военной операции отправили гуманитарную помощь в Донецкий госпиталь, где проходят лечение бойцы из Жуковского. Волонтеры также посетили воспитанников Стахановской школы-интерната и передали им фрукты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.