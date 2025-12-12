сегодня в 11:05

В Купянске-Узловом украинские бойцы захватили 500 мирных жителей, они удерживают людей в поселке и используют тех как живой щит, сообщает Mash .

Как рассказали местные, украинцы перекрыли выходы из населенного пункта, они боятся новых ударов ФАБ-1500/3000. Почти все жители, которые пытались уйти из Купянска-Узлового, попали под расстрел.

Кроме того, там также заметили группу колумбийских наемников.

Подразделения ВС РФ за последние дни подбили свыше 20 единиц техники 30-й мехбригады противника. На сегодняшний день в населенном пункте остаются части 112-й ТРО и 116-й механизированной бригады — они совместно удерживают позицию.

Ранее в Купянске-Узловом местные партизаны помогли россиянам войти в город.

