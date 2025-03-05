Жители Талдомского округа отправили партию гуманитарного груза в зону СВО

Большая партия гуманитарного груза была отправлена бойцам на передовую. Одежда, продукты питания, стройматериалы, сладости и домашняя консервация — все о чем просили было собрано жителями деревень Ермолино, Николо-Кропотки и Кошелево Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Транспорт для доставки грузы предоставил директор АО ТОЗ «Промсвязь», депутат совета депутатов Талдомского округа Михаил Олейник.

В погрузке машины, которая заняла более часа, приняли участие территориальный управляющий Геннадий Тодирец, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Анастасия Маркова, руководитель общественной приемной Партии Мария Галактионова, ученики местных школ.

Особенно трогательно видеть, как люди старшего поколения передают теплые вещи, связанные своими руками, и домашние заготовки.

Отправка гуманитарного груза стала еще одним подтверждением единства и сплоченности жителей Талдомского округа в стремлении поддержать своих земляков, находящихся на передовой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.