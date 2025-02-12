Жители села Николаево-Дарьино в Курской области пережили настоящие испытания во время оккупации украинскими военными, которая длилась 186 дней. В конце января местность была освобождена российскими войсками, которые обнаружили среди руин немалое число выживших, сообщает «Царьград» .

Местные жители рассказали, что в условиях строгой блокады они не могли даже хоронить своих погибших — приходилось вырывать могилы в огородах. Ситуация усугублялась постоянными обстрелами со стороны боевиков ВСУ, которые использовали как танки, так и дроны.

Люди искали укрытие в подвалах, часто оставаясь без света и всякой связи. О водопроводной воде не шло и речи, единственным источником влаги была река, откуда они черпали воду. В рационе оставались лишь картошка и запасенные консервы, что не позволяло обойтись без лишних трудностей.

В сложной ситуации российские солдаты пытались организовать эвакуацию для местных жителей, действуя, когда была хоть какая-то возможность укрыться от обстрелов. На сегодняшний день в селе живут лишь около 15 человек, которые, похоже, предпочли остаться на родных землях.