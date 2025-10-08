Жители Рузского округа оказали поддержку сотрудникам спецподразделения

Члены первичных организаций Профсоюзов Рузского муниципального округа приняли участие в сборе гуманитарной помощи для личного состава специального подразделения ГУ МВД России, дислоцированного в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Средства профвзносов позволили приобрести и отправить пять больших мешков с качественной осенней формой одежды, необходимой в полевых условиях. Отправленные вещи обеспечат теплом и удобством служащих, несущих службу вдали от дома.

Помимо заботы о сотрудниках спецподразделения, особое внимание уделялось семьям полицейских. Председатель районного совета профсоюзов Александр Овчинников лично передал канцелярские принадлежности детям сотрудников полиции, которым предстоит обучение в первом классе. Таким образом, члены профсоюза выразили благодарность родителям-полицейским за их важный труд и внесли посильный вклад в подготовку школьников к началу учебного процесса.

«Эта акция подчеркивает солидарность населения и желание поддержать тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности страны. Важность подобной поддержки подчеркивается осознанием гражданами роли представителей силовых структур в защите российского государства и обеспечении правопорядка,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Организаторы мероприятия уверены, что подобные акции способствуют укреплению чувства единства и взаимопомощи внутри сообщества, создавая условия для успешной реализации профессиональных обязанностей сотрудниками полиции и повышая качество жизни их семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.