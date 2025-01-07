Жители Реутова в Рождество собрали помощь СВОим героям

Благотворительная ярмарка и сбор гуманитарной помощи «СВОим героям» прошли в Центральном парке Реутова во время праздничных гуляний «Рождественские узоры». Жители Реутова охотно покупали поделки, книги, детские игрушки. Все вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь бойцам СВО, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

В то же время в парке около 250 человек принимали участие в народных гуляниях. Например, как взрослых, так и маленьких пригласили в веселый хоровод, рассказав при этом о народных обычаях.

Отличное настроение было обеспечено и участникам танцевального флешмоба.

Тем, кто замерз, прелагали ароматный рождественский чай из самовара, печенье и сладости.

Участники мастер-классов под руководством волонтёров «Молодой гвардии» создали рождественские открытки и расписали деревянные шарики.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.