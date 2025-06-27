Жители Подольска передали в зону СВО генератор и огнетушители

Активистки из микрорайона Климовск Подольска передали очередную партию необходимых на передовой вещей для защитников. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

По заявке бойцов члены объединения «Климовские феи» приобрели и отправили на передовую генератор, огнетушители, машинное масло, питьевые бочки, баннеры и военное оборудование.

«Получили ещё одну заявку на детектор дронов. Будем искать возможность отправить его нашим ребятам в следующий раз», — сказала активистка Климовска Клара Шишова.

Машина с гуманитарным грузом уже в пути. Скоро посылку доставят военнослужащим на Херсонском направлении.

«Климовские феи» работают с самого начала СВО. Женщины организовали пункт сбора помощи. В марте 2022 года неравнодушные собрали первый груз в зону проведения СВО и направили более 800 килограммов гумпомощи. С тех пор организовали более 50 крупных отправок на передовую. Ранее они уже передавали металлоискатели, РЭБ и другие необходимые вещи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.