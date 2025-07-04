Жители Подольска отправили участникам СВО две партии гумпомощи

сегодня в 11:50

В Подольске собрали две партии необходимой гуманитарной помощи собрали для участников специальной военной операции. Защитникам отправят инструменты, спальники, белье, а также медикаменты и средства гигиены, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Жена военнослужащего с позывным Хорек Ирина регулярно отправляет посылки на передовую. На этот раз передаст в мотострелковую дивизию на Сватово-Купянское направление продукты, медикаменты, средства гигиены, спальники, белье, инструменты.

«Спасибо огромное главе нашего округа, администрации Подольска, волонтерскому центру, всем подольчанам! Нам уже несколько лет помогают, никогда не отказывают. Победа будет за нами!» — сказала Ирина.

Еще одна партия гуманитарной помощи из Подольска в ближайшие дни отправится на Херсонское направление в зенитно-ракетный дивизион. Жена бойца Чингиза Жувайрат получила для защитников маскировочные сети, инструменты, продукты, нательное белье и средства гигиены.

Помощь военнослужащим может оказать каждый. Волонтерский центр на Ульяновых, 1 ежедневно принимает необходимые вещи для бойцов.

Телефон для связи: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.