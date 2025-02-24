Жители Лобни отправили 2 квадрокоптера и 5 тепловизоров в зону СВО

Накануне Дня защитника Отечества глава городского округа Лобня Анна Кротова провела встречу с женами участников СВО. Она сообщила, что город подготовил для военнослужащих два квадрокоптера и пять тепловизоров. Их передаст участвовавший во встрече боец СВО, который 28 февраля возвращается из отпуска в зону военных действий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Пили чай, говорили о том, чем живут женщины, как справляются, а также о ребятах — в чем нуждаются и чем конкретно мы можем помочь», — отметила Анна Владимировна.

Одна из участниц мероприятия поделилась, что ее супруг, отслужив танкистом и связистом, начал службу во вновь образованном подразделении специалистов по квадрокоптерам.

Подробная информация о службе по контракту, актуальных мерах поддержки участников СВО доступны на сайте контрактмо.рф или по телефонам в Лобне: 8 (930) 959-76-48, 8 (929) 637-51-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.