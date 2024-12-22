Эвакуированные жители Суджи Курской области Наталья Разуменко и ее дочь Анастасия Клименко рассказали, что после захвата города Вооруженными силами Украины вынужденно налаживали быт без электроэнергии, газа, мобильной связи и воды, пишет РИА Новости .

«Не хватало (воды — ред.) даже помыться. Мы месяц немытые все, черные, грязные, в саже… И в подвалах мы спали, и жили там, короче, какой-то ужас. И бомбежки такие, начиналось с четырех — полпятого, и до самого утра эти бомбежки, и вечером страшно, а ночью еще страшнее», — поделилась страшными воспоминаниями Разуменко.

По словам ее дочери Анастасии Клименко, еду готовить приходилось на мангале. А готовили в основном то, что могли найти в огородах: картофель, помидоры и другие овощи.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа в 5:30. Глубоко в регион прорваться они не успели, российские военные остановили вторжение.

Еженедельно Минобороны сообщает о продвижении ВС РФ на курском направлении и выдавливании из региона противника. С августа и до настоящего времени киевский режим под Курском потерял 42 тысячи бойцов.