Жители Клина отправили письма поддержки участникам СВО

Жители Клина написали письма поддержки для участников специальной военной операции в рамках акции «Письмо своему герою». Все послания и рисунки объединят в одну посылку и отправят с гуманитарным конвоем в начале декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Клинском округе продолжается акция «Письмо своему герою», в ходе которой жители разных возрастов выражают признательность и поддержку военнослужащим. Письма и рисунки, подготовленные клинчанами, станут частью гуманитарного груза, который в ближайшее время отправится в зону специальной военной операции.

«Мы переживаем за них, молимся, хотим, чтобы победу одержали как можно быстрее и вернулись домой живыми. Уверена, им очень приятно получать наши весточки — это дает вдохновение и показывает, что в родном городе о них думают», — поделилась участница акции Надежда Щербакова.

Жители Клина пожелали солдатам здоровья, стойкости, мужества и скорейшего возвращения с победой. Все письма и рисунки объединят в одну посылку, которую отправят с гуманитарным конвоем в начале декабря.

Принять участие в акции может любой желающий. Письма и рисунки принимают в общественной приемной администрации городского округа Клин по адресу ул. Карла Маркса, 70/1. Акция продлится до 21 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.