Жители Химок отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО

Очередная отправка гуманитарной помощи для участников специальной военной операции прошла в Химках. Сбор и формирование груза организовали на базе школы №30. В посылки включили аптечки, инструменты, полевые печки, медикаменты, средства личной гигиены, теплые носки, продукты и сладости. Особое место заняли талисманы в виде сердечек, которые изготовили школьники.

Директор школы №30 Татьяна Кавторева отметила, что главная цель сбора помощи — поддержать бойцов и приблизить их возвращение домой. Она подчеркнула, что участие детей, которые пишут письма и делают обереги, особенно ценно.

Сбор гуманитарной помощи ведется на базе школьного музея, где хранятся экспонаты, посвященные героизму участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Недавно музей пополнили новые экспонаты, переданные депутатами Михаилом Раевым и Глебом Демченко.

Пункты приема гуманитарной помощи в Химках работают по адресам: проспект Мельникова, д. 12, и ул. 9 Мая, д. 18Б, по будням с 09:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.