Жители Балашихи собрали около 700 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО

В рамках благотворительной акции «Доброе дело» балашихинцы собрали почти 700 кг гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активное участие в сборе помощи приняли школы № 3 с УИОП, № 8, 18, 26, а также детский центр «Непоседы» и неравнодушные жители. В гуманитарный груз вошли сладости, письма и обереги.

Руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова отметила, что эта акция — еще одно доказательство того, что у ребят, находящихся в зоне СВО, есть надежный тыл.

«Сегодня благодаря поддержке образовательных учреждений и неравнодушным жителям мы смогли отправить подарки для наших бойцов. Мы вместе, мы рядом, и победа будет за нами», — подчеркнула она.

Также в акции приняло участие отделение мотоклуба «Ночные Волки». Волонтер Алексей Краснов рассказал, что с 2022 года они регулярно доставляют гуманитарную помощь в зону СВО, а с 2014 года помогают жителям Донбасса.

«Мы были везде: и на Харьковском, и на Луганском, и на Донецком направлениях. У нас много братьев воюет, помогаем, чем можем, им и мирным жителям», — рассказал Алексей Краснов.

«Ночные Волки» доставляют помощь непосредственно в руки бойцам, в том числе из добровольческой бригады «Пятнашки». По запросам они привозят средства связи, средства радиоэлектронной борьбы и другие необходимые вещи.

Гуманитарная помощь, собранная в Балашихе, будет доставлена бойцам в зону СВО, где они особенно нуждаются в поддержке и помощи.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1 и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.