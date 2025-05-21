Жителей Сергиево-Посадского округа предупредили об атаке БПЛА

сегодня в 14:20

Украина пытается атаковать Московскую область. Жителей Сергиево-Посадского округа предупредили об опасности БПЛА, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета в Telegram-канале .

В настоящее время работают системы ПВО. Гражданам рекомендовали сохранять спокойствие и не забывать о мерах безопасности.

Если жители обнаружат сбитые дроны, им нужно будет обратиться по номеру 112.

Снимать работу системы ПВО и опубликовывать кадры в Сети запрещено.

Ранее в среду дроны ВСУ пытались атаковать Москву, их сбили. Власти столицы заявили об отражении атаки трех украинских БПЛА.