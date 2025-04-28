Житель Волгограда ушел на СВО вслед за сыном и погиб

В Камышинском районе Волгоградской области идет подготовка к прощанию с погибшим в зоне проведения спецоперации 56-летним Робертом Кинасом. Он отправился на СВО вслед за старшим сыном, но через несколько месяцев после этого пропал без вести, сообщает « Волгоград онлайн ».

Кинас работал трактористом. Старший сын мужчины ушел служить в зону спецоперации. Отец поехал туда вслед за ним.

Роберт заключил контракт 23 октября 2024 года. Однако с декабря его считали пропавшим без вести. Кинаса-старшего в последний раз видели под Артемовском рядом с населенным пунктом Верхнекаменское.

Несколько дней назад близким Кинаса рассказали, что мужчина погиб во время выполнения задания. С ним попрощаются 29 апреля в населенном пункте Тарновка.