Житель Волгограда ушел на СВО вслед за сыном и погиб
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В Камышинском районе Волгоградской области идет подготовка к прощанию с погибшим в зоне проведения спецоперации 56-летним Робертом Кинасом. Он отправился на СВО вслед за старшим сыном, но через несколько месяцев после этого пропал без вести, сообщает «Волгоград онлайн».
Кинас работал трактористом. Старший сын мужчины ушел служить в зону спецоперации. Отец поехал туда вслед за ним.
Роберт заключил контракт 23 октября 2024 года. Однако с декабря его считали пропавшим без вести. Кинаса-старшего в последний раз видели под Артемовском рядом с населенным пунктом Верхнекаменское.
Несколько дней назад близким Кинаса рассказали, что мужчина погиб во время выполнения задания. С ним попрощаются 29 апреля в населенном пункте Тарновка.