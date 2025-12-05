сегодня в 16:06

Житель села Воронок под Брянском пострадал при атаке дронов-камикадзе ВСУ

Один мирный житель пострадал во время атаки украинских дронов-камикадзе на село Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

В результате удара украинского БПЛА мужчина получил осколочное ранение руки. Его госпитализировали.

Пострадавшему оказана вся необходимая медпомощь. Также в результате атаки повреждена кровля административного здания. Оперативные и экстренные службы ликвидируют последствия удара ВСУ.

Богомаз назвал данную атаку террористической. Он также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Ранее Богомаз сообщил о том, что ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе территорию АПХ «Мираторг» в Климовском районе области. Пострадал водитель предприятия.

