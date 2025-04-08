Житель Рошаля провел в зоне СВО полгода

В батальоне «Пятнашка» он был старшим водителем квадроциклов, бойцом с позывным Арзамаз. Во время одного из боевых заданий получил ранение.

«Первые три месяца был штурмовиком. Потом старшим водителем. Была задача возить на „передок“ боеприпасы, воду, еду, свечи окопные и все, что необходимо там. Ранение получил — в ногу осколки попали, когда меня подорвали на квадроцикле», — вспоминает Алексей.

Страшно было не раз, но дома бойца ждала маленькая дочка, которой папа обещал обязательно вернуться живым.

Сейчас парень занимается спортом, воспитывает дочь и устраивается на работу.

«Шел по улице и встретил главу нашего округа. Подошел к нему и обратился с просьбой помочь в трудоустройстве. По профессии я электрогазосварщик. На следующий день мне звонили с разных организаций и предлагали работу», — поделился боец.

Сейчас он устраивается по своей специальности в Шатурское ПТО городского хозяйства.

Всестороннюю помощь бойцам спецоперации, вернувшимся с фронта, и членам их семей оказывает Ассоциация ветеранов СВО. В округе работает отделение Ассоциации. Здесь ребятам помогут трудоустроиться, пройти лечение, окажут юридическую помощь и психологическую поддержку.

Вступить в шатурское отделение Ассоциации ветеранов СВО или обратиться за помощью можно по телефону +7-917-510-02-29.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.