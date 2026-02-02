Эвакуированный из Красноармейска мирный житель спас троих тяжелораненых солдат российской армии. Мужчина стал свидетелем ожесточенного столкновения между тремя российскими бойцами и тремя украинскими военными, сообщает «Царьград» .

Предварительно известно, что силы ВСУ использовали дроны, в результате чего российские солдаты получили серьезные ранения, а одного завалило землей. Не раздумывая, мужчина бросился на помощь.

«Трое суток я его откапывал, этого парня. Мне было жалко, я слышал, как он кричал», — рассказал мужчина.

Рискуя собой, местный житель перенес раненого через заминированную местность к себе домой, используя кусок ткани, и укрыл в подвале. Позже к его дому добрались еще двое российских солдат. Мужчина оказал военнослужащим первую медицинскую помощь.

У солдат не было при себе средств связи, и тогда житель сам отправился на поиски рации, нашел ее и вызвал эвакуационную группу.

Мужчина подвергал себя опасности, так как украинские военные находились неподалеку. Вскоре прибыла эвакуация с подкреплением. Все трое раненых солдат были спасены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.