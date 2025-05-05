Жилые дома и автомобили повреждены в Подольске после ночной атаки беспилотников
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Незначительные повреждения жилых домой и автомобилей зафиксированы в результате ночной атаки беспилотников в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор сегодня ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате атаки беспилотников погибших и пострадавших нет. На месте ЧП работают городские экстренные службы.
В администрации отметили, что в ближайшее время будет проведена оценка ущерба для оказания необходимой помощи. Жители Подольска могут сообщить о пострадавшем имуществе по телефону горячей линии: +7 (4967) 50-00-50.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что прошедшей ночью средства ПВО сбили в Подольске 4 беспилотника, летевших на Москву. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.