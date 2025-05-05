сегодня в 12:22

Жилые дома и автомобили повреждены в Подольске после ночной атаки беспилотников

Незначительные повреждения жилых домой и автомобилей зафиксированы в результате ночной атаки беспилотников в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор сегодня ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки беспилотников погибших и пострадавших нет. На месте ЧП работают городские экстренные службы.

В администрации отметили, что в ближайшее время будет проведена оценка ущерба для оказания необходимой помощи. Жители Подольска могут сообщить о пострадавшем имуществе по телефону горячей линии: +7 (4967) 50-00-50.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что прошедшей ночью средства ПВО сбили в Подольске 4 беспилотника, летевших на Москву. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.