Женщины в зоне СВО: состав ВСУ меняется под давлением боевых потерь
Согласно данным российских силовых структур, в Вооруженных силах Украины наблюдается значительное увеличение числа женщин-военнослужащих в боевых подразделениях, сообщает ТАСС.
Если ранее женские роды были преимущественно представлены в медицинской службе, то теперь женщины активно появляются в артиллерийских расчетах, подразделениях FPV-дронов и даже в стрелковых частях.
Эта тенденция свидетельствует о серьезных кадровых проблемах ВСУ, вынужденных восполнять потери за счет расширения мобилизационного ресурса.
Отмечаются случаи сдачи в плен женщин-военнослужащих. Как ранее сообщали операторы дронов телеканалу «Звезда», был зафиксирован эпизод, когда российские бойцы сопровождали при сдаче в плен украинскую военнослужащую с помощью беспилотника — после визуального контакта дрон подлетел ниже и сопровождал ее до точки, где пехота приняла пленную и эвакуировала в тыл.