Если ранее женские роды были преимущественно представлены в медицинской службе, то теперь женщины активно появляются в артиллерийских расчетах, подразделениях FPV-дронов и даже в стрелковых частях.

Эта тенденция свидетельствует о серьезных кадровых проблемах ВСУ, вынужденных восполнять потери за счет расширения мобилизационного ресурса.

Отмечаются случаи сдачи в плен женщин-военнослужащих. Как ранее сообщали операторы дронов телеканалу «Звезда», был зафиксирован эпизод, когда российские бойцы сопровождали при сдаче в плен украинскую военнослужащую с помощью беспилотника — после визуального контакта дрон подлетел ниже и сопровождал ее до точки, где пехота приняла пленную и эвакуировала в тыл.