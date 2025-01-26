Супруга захваченного ВСУ под Купянском итальянца Джанни Ченни Екатерина Ченни рассказала, что ее муж находится в тяжелом состоянии, он лежит в больнице скорой неотложной помощи в Харькове, сообщает РИА Новости .

10 января издание today.it написало, что украинский спецназ захватил около Купянска итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни. Якобы мужчина был российским добровольцем. Ранее Ченни работал в самарской пиццерии, принадлежащей почетному консулу Италии в Самаре Джангуидо Бреддо. Тот подтвердил, что Ченни работал у него до 2024 года, но потом уволился.

«Украинское посольство в Италии сообщает всю информацию по номеру телефона брата в Италии. Он (Джанни Ченни — ред.) — гражданин Италии», — сказала его жена.

По ее словам, они рассказал брату, что Ченни с 17 января находится в больнице. С женой никто не связывался, хотя она сама писала в посольство Украины и звонила в Харьков.

Женщина уточнила, что ее мужа госпитализировали в тяжелом состоянии. По телефону в ей сказали, что могут дать сведения о нем только при личном посещении.

Екатерина Ченни подчеркнула, что отправила обращение по ситуации с упругом в информационный центр СКР. Кроме того, она обращалась за помощью к региональным властям, омбудсмену Татьяне Москальковой и в фонд «Защитники Отечества».