Жен участников СВО из Егорьевска поздравили с предстоящим Днем матери

30 ноября в нашей стране отметят День матери. В преддверии этого праздника, 25 ноября, в клубе «Активное долголетие» прошла встреча жен участников специальной военной операции. Организаторы накрыли столы с чаем и угощениями, а творческие коллективы центра «Пегас» приготовили вокальные номера, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С теплыми словами к женщинам обратились заместитель главы муниципального округа Егорьевск Наталья Леликова, заместитель начальника управления социального развития Татьяна Стрелкова и руководитель общественной организации «Наставник» Эдуард Зарубаев. Поздравлений удостоились не только мамы, но и один из юных гостей — Даниил Амбросимов, в этот день ему исполнилось 8 лет. Его поздравили с днем рождения и подарили походный набор.

«Материнство — это исключительная миссия в жизни женщины. Потому что она сочетает в себе безграничную любовь и нежность к ребенку и важность ответственного родительства перед детьми», — отметили на встрече.

Напомним, тематическое мероприятие, посвященное Дню матери, состоится в парке «200 лет Егорьевску» 30 ноября. В программе творческий мастер-класс по созданию подарка, фотовыставка работ детского коллектива «Радуга» и семейная спортивная эстафета «Мама и малыш». Начало в 11:00. 0+

Также концертные программы пройдут во Дворце культуры им. Г. Конина (15:00) и отделе народного творчества (17:00) 28 ноября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.