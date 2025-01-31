«Ждем со щитом!»: нижегородский мэр рассказал о боевых успехах земляка на СВО

Мэр Нижнего Новгорода Александр Щелоков выразил гордость за своего земляка — участника спецоперации, который отличился при штурме опорного пункта ВСУ, сообщает pravda-nn.ru .

Как рассказал Щелоков в своих соцсетях, житель Арзамаса участвовал в огневом налете и штурме украинского «опорника». Его имя не раскрывается.

Вместе с боевыми товарищами военный успешно провел штурм. Бойцы устранили наблюдателей, а затем открыли стрелково-гранатометный огонь и загнали противника в траншеи. Часть врагов уничтожили, остальных взяли в плен.

Мэр отметил, что гордится боевыми заслугами земляка, разделяет переживания его родственников — матери и отца-офицера, и ждет возвращения бойца с фронта.

«Ждем со щитом!» — написал Щелоков.