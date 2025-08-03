Зеленский: Украина готовит списки 1200 пленных для обмена с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале , что провел совещание с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также руководителем офиса Андреем Ермаковым. Темой совещания был переговорный трек третьего раунда с Россией, в рамках которого стороны начали готовить списки пленных для обмена по формуле «1200 на 1200».

«Среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также напомнил, что в ходе третьего раунда возобновившихся мирных переговоров с Россией стороны договорились об обмене не только военнопленными, но и гражданскими лицами. Реализация этого вопроса также решается.

В дальнейшем Украина планирует начать готовиться к предстоящей зиме. Ей предстоит подготовить критическую инфраструктуру к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что мирные переговоры, прерванные Украиной еще в 2022 году, возобновились между Москвой и Киевом по инициативе российского президента Владимира Путина. Первый раунд состоялся 16 мая, второй — 2 июня, а третий раунд переговоров стороны провели 23 июля. Все три контакта между сторонами состоялись в Стамбуле.