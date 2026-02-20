Здание повреждено: ВСУ нанесли удар по больнице под Брянском
ВСУ атаковали больницу в Брянской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В пятницу днем Вооруженные силы Украины атаковали больницу в Брянской области FPV-дронами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Под удар попало медучреждение в селе Воронок Стародубского муниципального округа. В результате произошедшего пострадавших нет.
Самое здание больницы оказалось повреждено. Также уничтожен медицинский легковой автомобиль.
На данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.
